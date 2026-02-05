Balıkesir'deki kokoreç dükkanına saldırı olayıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 Şubat'ta kokoreç dükkanına düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Hamidiye Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki kokoreç dükkanına düzenlenen ve Ebubekir Turanlı'nın (34) hayatını kaybettiği silahlı saldırı olayına karıştığı belirlenen 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamladı.

Adliyeye sevk edilen R.A. (24), T.T. (55), F.E. (29), E.B. (22), B.Ç. (19) ve T.A. (41) tutuklanarak Burhaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.

Olay

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 Şubat'ta kokoreç dükkanına motosiklet ile gelen kasklı 2 kişinin silahla rastgele ateş ettiği silahlı saldırıda, Ebubekir Turanlı (34) olay yerinde hayatını kaybetmiş, Y.D. ve Y.T. ise yaralanmıştı.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.