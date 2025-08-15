Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalanırken, aramalarda 28,13 gram esrar ve 14 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, polis düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlileri, tespit ettikleri bir adreste arama yaptı.

Aramada 28,13 gram esrar ile saksılara ekili 14 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
