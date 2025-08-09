Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 930 gram sentetik uyuşturucu, 195 gram sıvı uyuşturucu hammaddesi ve 13.700 lira ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda, 930 gram sentetik uyuşturucu madde, 195 gram sıvı halde sentetik uyuşturucu hammaddesi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 700 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
