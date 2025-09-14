Haberler

Edremit'te Tur Minibüsü Devrildi: 13 Yaralı

Edremit'te Tur Minibüsü Devrildi: 13 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir tur minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, tur minibüsünün şarampole devrildiği kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Kazdağı Milli Parkında meydana geldi. Şoförün kimliği henüz öğrenilemeyen tur minibüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 13 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler! Kapıyı açınca kıyamet kopmuş

Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum

Özel'in cümlesi Gürsel Tekin'i küplere bindirdi: Yarından itibaren...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.