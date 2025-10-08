Edremit'te Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çanakkale-Balıkesir kara yolunun otogar kavşağında Erdoğan Burak K. (23) yönetimindeki 10 KA 999 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 65 yaşındaki Cengiz K'ya çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Cengiz K. ve otomobilde yolcu konumunda bulunan Osman K. (55) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Cengiz K, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.