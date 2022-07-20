Edremit'te tekne battı; 1 kişi yüzerek kurtuldu, 2 kişi aranıyor (3) EKİPLERE SAHİLDEN YAŞADIKLARINI ANLATTIBalıkesir'in Edremit ilçesinde alabora olan tekneden yüzerek kıyıya çıkmayı başaran Volkan Onay, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Akçay Balıkçı İskelesi'ne getirildi. EKİPLERE SAHİLDEN YAŞADIKLARINI ANLATTI Balıkesir'in Edremit ilçesinde alabora olan tekneden yüzerek kıyıya çıkmayı başaran Volkan Onay, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Akçay Balıkçı İskelesi'ne getirildi. Onay, teknenin tam olarak nerede arızalanıp, sürüklendiğini sahilden tarif ederek, yaşadıklarını anlattı. Onay, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırması için bilgi verdi. Öte yandan çalışmalar sürerken, ekipler denizde yüzenlere "Tekne battı. Açıkta yüzmeyin. Kenara gelin" uyarısında bulundu. Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık - Güncel Volkan Onay Balıkesir Edremit Güncel Haberler

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