Balıkesir'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde takla atıp yol kenarına savrulan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Kalkım-Edremitkara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Y.G.'nin kontrolünü yitirdiği 41 BCS 435 plakalı otomobil, takla atarak yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, sürücü Y.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Araç içerisinde sıkışan E.S. ise itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. E.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı