Balıkesir'de sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, evlere yakın konumdaki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altınkum Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edilirken, yangına destek amacıyla Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de müdahaleye katıldı. Yoğun duman nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi.

Yerleşim yerlerine oldukça yakın noktada çıkan yangın, çevrede yaşayan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmaların ardından alevler ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Kilometrelerce uzaklıktan görülebilen yoğun duman, ilçenin birçok noktasından fark edilirken, yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı