Edremit'te otomobil ile panelvan çarpıştı: 3 kişi yaralandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
S.T. yönetimindeki 34 RY 6996 plakalı otomobil, Balıkesir-Çanakkale kara yolunun Kadıköy mevkisinde A.S. idaresindeki 10 KU 554 plakalı panelvanla çarpıştı.
Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel