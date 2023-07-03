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Edremit'te otomobil ile panelvan çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Edremit'te otomobil ile panelvan çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

S.T. yönetimindeki 34 RY 6996 plakalı otomobil, Balıkesir-Çanakkale kara yolunun Kadıköy mevkisinde A.S. idaresindeki 10 KU 554 plakalı panelvanla çarpıştı.

Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel

Edremit Devlet Hastanesi Balıkesir Edremit Güncel Haberler

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