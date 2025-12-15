Haberler

Balıkesir'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü öğrenci 7 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kontrolsüz şekilde anayola çıkan öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 4'ü öğrenci 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Edremit- Balıkesir kara yolu üzerindeki Hastane Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Tali yoldan çıkan 10 S 15018 plakalı özel bir koleje ait öğrenci servisi ile Edremit'ten Balıkesir yönüne giden 10 ADA 97 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan S.D., S.D. ve H.D. ile öğrenci servisinde bulunan M.O., D.D., C.Y. ve A.G. isimli öğrenciler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
