Edremit'te Muhtarlar Günü Kutlanıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde de 19 Ekim Muhtarlar Günü, düzenlenen törenlerle bir gün gecikmeli kutlandı.

Tören, Edremit Muhtarlar Derneği Başkanı ve Gazicelal Mahallesi Muhtarı Nizamettin Dağ'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Dağ, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Programda ayrıca Şahindere Mahallesi Muhtarı Dilek Bal ve öğrenciler şiir dinletisi sunarken, muhtarlardan oluşan halk oyunları ekibi de bir gösteri gerçekleştirdi.

Törene; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkan Vekili Mehmet Döğer, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilçe protokolü, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından ilçe protokolü ve mahalle muhtarları, Edremit Belediyesi'ne ait Güre Mahallesi'ndeki Afrodit Otel'de düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi.

Günün devamında ise muhtarlar, heyet halinde ilçe protokolüne ziyaretler gerçekleştirerek Muhtarlar Günü'nü kutladı.