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Edremit'te Kuyuya Düşen Koyun Kurtarıldı

Edremit'te Kuyuya Düşen Koyun Kurtarıldı
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Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde 10 metre derinliğindeki bir kuyuya düşen koyun, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin başarılı çalışması sonucu kuyudan çıkarılan koyun, sahibine teslim edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 10 metre derinlikteki kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Altınkum Mahallesi 1154 Sokak'taki bir arazide bulunan 10 metre derinliğindeki kuyuya bir koyunun düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kuyudan çıkarılan koyun, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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