Edremit'te kavşakta zincirleme kaza: 1 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde ışık ihlali yapan motosiklet sürücüne kamyonet çarptı. Kamyonete de arkadan çarpmak istemeyen otomobil ise orta refüje çıktı. Kazada, kadın sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Fatma K. idaresindeki 10 AGJ 013 plakalı motosiklete ile Akçay caddesi istikametinden Çanakkale ili istikametine seyir halindeyken İdapark kavşağına geldiği esnada, Fahri K.idaresindeki 34 GBK 952 plakalı araç çarptı. Bu sırada kamyonetin arkasından gelmekte olan, Yunus B. idaresindeki 03 YA 137 plakalı araçta, kaza yapan araçlara çarpmamak için kavşak içi orta refüje çıktı. Kazada, ışık ihlali yaptığı iddia edilen kadın sürücü yaralandı. Kazayla ilgili polisin araştırması sürüyor.