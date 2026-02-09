Balıkesir'de seyir halindeki hafif ticari araç yandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası araçta hasar meydana geldi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Balıkesir-Çanakkale kara yolu İda Park Kavşağı'nda 10 N 7713 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Araç sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel