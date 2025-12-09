Haberler

Durdurulan otomobilden 5 kilo metamfetamin çıktı; 4 gözaltı

Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda durdurulan bir araçta 5 kilogram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirtilen 90 bin lira nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı öncesi narkotik suç olaylarını engellemek maksadıyla yürütülen çalışmalara hız verildi. Bu kapsamda İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah Edremit'te şüphe üzerine bir araç durduruldu. Özel eğitimli narkotik köpeğinin kullanıldığı aramada; bagaj içerisinde gizlenmiş 5 kilogram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde ettiği belirtilen 90 bin lira nakit para ele geçirildi. Şüpheliler B.K., Y.G., Ö.G. ve T.T. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
