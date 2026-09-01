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Edouard Tropikal Fırtınası Teksas'ı Vurdu, Sel Uyarısı

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Edouard Tropikal Fırtınası Teksas'ta karaya indi; Teksas ve Louisiana'da şiddetli yağış ve sel bekleniyor. Yetkililer sel tehlikesine karşı hazırlıklı olunması çağrısı yaptı. Ayrıca Marie Tropikal Fırtınası ve Karina Kasırgası da Meksika'yı etkileyebilir.

Meksika Körfezi'nde etkili olan Edouard Tropikal Fırtınası'nın ABD'nin Texas eyaletinde karaya ulaşması ve Texas ile Louisiana'nın bazı kesimlerinde şiddetli yağış ve sele yol açmasının beklendiği bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC), Edouard Tropikal Fırtınası'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu fırtınanın Texas'ta karaya vurmasının ve Texas ile Louisiana'nın bazı kesimlerinde şiddetli yağış ve sele yol açmasının beklendiği aktarıldı.

Yetkililer, Edouard'ın sezonun ilk büyük fırtınası olduğunu belirterek, Texas'ın olası etkilere karşı hazırlıklı olduğunu ifade etti.

ABD'nin Texas eyaletinin Valisi Greg Abbott ise fırtınanın yol açabileceği en büyük tehlikenin sel olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Meksika'nın güneybatısında, Pasifik Okyanusu'nda Marie Tropikal Fırtınası'nın oluştuğu bildirildi.

Pasifik Okyanusu'nda etkili olan Karina Kasırgası'nın şiddeti, dün "dördüncü kategori" seviyesine yükseltilmişti.

Ilık okyanus sularının etkisiyle giderek güçlenen kasırga nedeniyle oluşabilecek büyük dalgaların Meksika'nın güneybatı kıyıları boyunca tehlikeli akıntılara yol açabileceği vurgulanmıştı.

Kaynak: AA
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