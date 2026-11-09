Edirne Yeniimaret'te iki katlı evin bacasındaki yangın söndürüldü, evde hasar oluştu

Edirne Yeniimaret'te iki katlı evin bacasındaki yangın söndürüldü, evde hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne Yeniimaret Mahallesi'nde iki katlı evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evde hasar oluştu; olay yerine itfaiyenin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.
Edirne'de bir evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeniimaret Mahallesi'nde iki katlı evin bacasında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA