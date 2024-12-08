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Edirne ve Tekirdağ'da Suriyeliler, Baas Rejiminin Çöküşünü Kutladı

Edirne ve Tekirdağ'da Suriyeliler, Baas Rejiminin Çöküşünü Kutladı
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Edirne ve Tekirdağ'da Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesini kutlayarak, Türk ve Suriye bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Edirne'de düzenlenen etkinlikte, Esma Mert, Esed rejiminin yol açtığı trajedilere dikkat çekti. Katılımcılar, Suriyelilerin yaşadığı zorlukları dile getirirken, Türkiye'nin desteklerini aktardı. Tekirdağ'da ise Cumhuriyet Meydanı'nda benzer kutlamalar gerçekleştirildi.

Edirne ve Tekirdağ'da Suriyeliler ile Edirne Gönül Birliği Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesini kutladı.

Edirne'de Eski Cami önünde Türk ve Suriye bayrakları ile "Suriye Devrimini Selamlıyoruz" yazılı pankart taşıyan gruptakiler, Baas rejimi aleyhine slogan attı, sık sık tekbir getirdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından derneğin üyeleri camiden çıkanlara lokum ikram etti.

Derneğin Başkanı Esma Mert, gazetecilere yaptığı açıklamada, Esed rejiminin binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin de vatansız kalmasına neden olduğunu söyledi.

Bu süreçte Türkiye'nin Suriyelilere kucak açtığını belirten Mert, "Gazze, Arakan, Doğu Türkistan saymakla bitiremeyeceğimiz nice yerde kardeşlerimiz zulüm altında. Bu fetih, İslam devrimi hepsine müjde olacaktır inşallah." dedi.

Suriye uyruklu Muhammet El Galip, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 10 yıl önce Şam'dan Türkiye'ye geldiğini anlattı.

Yakınlarını ve arkadaşlarını kaybettiğini ifade eden Galip, "İlk geldiğimde çok zor durumdaydık. Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun, Türk milletine teşekkür ederim. Çok mutluyum, Gazze de bu şekilde kurtulacak inşallah. Ben de ülkeme geri döneceğim." diye konuştu.

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de Suriyeliler kutlama yaptı.

Suriye ve Türk bayrakları açan grup, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıp tekbir getirerek Esed rejiminin çökmesini kutladı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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