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Edirne ve Kırklareli'nde sağanak yollarda su birikintisi oluşturdu

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Edirne ve Kırklareli'nde sağanak yollarda su birikintisi oluşturdu
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak sürerken Edirne ve Kırklareli'nde yollarda su birikintileri oluştu. Kırklareli'nde polis sürücüleri uyardı; Edirne ve Kırklareli'nde sıcaklık 11 derece, Tekirdağ'da yağışın öğle saatlerinden itibaren sağanak şeklinde sürmesi bekleniyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak devam ediyor.

Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar yağmurluk ve şemsiyelerle yağıştan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gün boyu etkili olması bekleniyor.

Kırklareli'nde sağanak zaman zaman şiddetini artırıyor.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gün boyu aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

Tekirdağ'da da sabah saatlerinde görülen hafif yağışın, öğle saatlerinden itibaren sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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