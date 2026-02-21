Haberler

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırarak cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Hava sıcaklığının 8 derece civarındayken, yağışların yarın yerini karla karışık yağmura bırakması bekleniyor. Kırklareli'nde de sağanak zaman zaman etkili oldu.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
