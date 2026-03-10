Haberler

Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Edirne'de ve Kırklareli'nde toplam 10 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından ilgili kurumlara teslim edildi.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 6 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri il genelinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
