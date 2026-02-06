Edirne ve Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Haberler

Edirne'de 5, Kırklareli'nde ise 4 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan kişilerin işlemleri sonrası ilgili göç idaresine sevk edildiği bildirildi.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 5 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri il genelinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
