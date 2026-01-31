Edirne ve Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 7 ve Kırklareli'nde 1 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. İşlemleri tamamlanan göçmenler, ilgili göç idaresine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 7 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 1 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel