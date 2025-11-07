Edirne ve Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu
Edirne ve Kırklareli'nde yapılan denetimlerde toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 29, Kırklareli Kofçaz'da ise 3 yabancı uyruklu göçmen yakalanarak ilgili merkezlere teslim edildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim, Eskiköy ve Gemici köylerinde denetim yapan güvenlik güçleri 29 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Söz konusu düzeniz göçmenler, ekiplerce yakalanıp İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesinde 3 düzensiz göçmeni yakalayıp Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim etti.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel