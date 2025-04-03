Edirne ve Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu
Edirne ve Kırklareli'nde jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giren toplam 20 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, ilgili işlemlerinin ardından ilgili idarelere teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesindeki denetimlerinde 12 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 8 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel