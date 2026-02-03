Haberler

Edirne ve Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Edirne'de 5, Kırklareli'nde ise 4 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler, ilgili göç idaresine teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 5 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri il genelinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
