Edirne ve Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 5, Kırklareli'nde ise 4 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler, ilgili göç idaresine teslim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 5 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri il genelinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel