Edirne ve Kırklareli'nde 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de yapılan denetimlerde 5 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Kırklareli'nde ise Kofçaz ilçesindeki denetimlerde 4 düzensiz göçmen ele geçirildi. Yakalanan göçmenler, ilgili kurumlara teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 5 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesindeki denetimlerinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel