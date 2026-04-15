Edirne ve Kırklareli'nde 34 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ile Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimlerinde toplam 34 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından ilgili göç idarelerine teslim edildi.

Güvenlik güçleri Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici, Saçlımüsellim ve Eskiköy'de yaptığı denetimlerde 31 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, il genelinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
