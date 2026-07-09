Edirne ve Kırklareli'de 26 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği denetimlerde toplam 26 düzensiz göçmen yakalanarak ilgili merkezlere teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'de 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 20 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 6 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin