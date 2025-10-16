Edirne ve Kırklareli'nde 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de yapılan denetimlerde 15 yabancı uyruklu yasa dışı yollarla yurda girdi. Kırklareli'nde ise 5 düzensiz göçmen yakalandı. İşlemlerinin ardından göçmenler ilgili idarelere gönderildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 15 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel