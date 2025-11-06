Edirne ve Kırklareli'nde 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri, denetimlerde 14 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla giriş yaptığını tespit etti. Kırklareli'nde ise 4 düzensiz göçmen yakalandı ve gerekli işlemlerinin ardından ilgili merkezi teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 14 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel