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Edirne ve Kırklareli'nde 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Edirne'de 11 ve Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 11 ve Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 11 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiklerini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bu düzensiz göçmenler de Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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