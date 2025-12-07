Edirne ve Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri, 12 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit ederken, Kırklareli'nde de 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan kişiler, gerekli işlemler için ilgili kuruluşlara teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 12 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel