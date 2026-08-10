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Edirne ve Kırklareli'nde 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Edirne ve Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne ve Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 10 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiklerini tespit etti.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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