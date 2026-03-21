Edirne ve Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de ve Kırklareli'nde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 13 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar, işlemlerinin ardından ilgili göç idarelerine gönderildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, il genelinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran