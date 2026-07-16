Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimlerinde toplam 12 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 7, Kırklareli'nde 5 yabancı uyruklu, yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilerek ilgili merkezlere teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 7 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı