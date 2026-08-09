Edirne ve Kırklareli'nde 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 9 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA