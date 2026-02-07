Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 8, Kırklareli'nde 3 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler, ilgili işlemlerinin ardından göç idaresine ve geri gönderme merkezine sevk edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri il genelinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel