Haberler

Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde, 7 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, il genelinde yaptıkları denetimlerde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı

İran, lüksün başkentini vurdu! Havalimanında alarm
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki 'kıyamet balığı' sahile vurdu

Balıkları gören küçük dilini yuttu! Felaket efsaneleri yine gündemde
Ateşi körükleyecek gelişme! Rus savaş gemileri vuruldu

Ateşi körükleyecek gelişme! Rus savaş gemileri vuruldu
ABD'nin 'dev gücü' yola çıktı, İran meydan okudu

ABD'nin "dev gücü" yola çıktı, İran'dan yanıt gecikmedi
Suudi Arabistan'dan İran'a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun

Veliaht Prens'i kızdırdılar! Savaş ateşini körükleyecek uyarı
İki 'kıyamet balığı' sahile vurdu

Balıkları gören küçük dilini yuttu! Felaket efsaneleri yine gündemde
Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

Ünlü oyuncudan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım

Liseliler parkı boks ringine çevirdi! İfadeleri çok korkunç