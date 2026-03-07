Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde, 7 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, il genelinde yaptıkları denetimlerde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci