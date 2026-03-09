Haberler

Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yapılan güvenlik denetimlerinde toplamda 10 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından ilgili merkezi teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde, 6 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, il genelinde yaptıkları denetimlerde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

