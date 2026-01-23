Haberler

Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 yabancı uyrukluyu yakaladı. Kırklareli'nde ise 3 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler, ilgili kurumlara teslim edildi.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 7 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri il genelinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
