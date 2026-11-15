Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne ve Kırklareli'de yakalanan 25 düzensiz göçmen ilgili kurumlara gönderildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de kent genelindeki denetimlerde 15, Kırklareli'nde ise 10 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de yakalananlar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, Kırklareli'ndekiler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 15 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 10 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Mustafa Sarıgül ve oğlu hakkında akrabalarından ağır iddialar: 30 milyon dolarlık dolandırıcılık, şantaj ve tehdit18

Sarıgül ailesinde sular durulmuyor! Gelinlerinin suçlamaları çok ağır

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Obama'nın 3 yıl önceki filmi gerçek mi oluyor? ABD'de korkutan tesadüf

Film gerçek mi oluyor? Bu kadar tesadüf fazla
Kış lastiği uygulaması başladı! Değiştirmeyen 6 bin TL ceza ödeyecek

Yeni dönem bugün başladı! Bunu yapmayan 6 bin lira ceza ödeyecek
İstanbul'da endişelendiren görüntü! Baraja akan mavi renkli atık su korkuttu

İstanbul'da endişelendiren görüntü
Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı36

Gelin adayı eğlencenin dibine vurdu
Gelinin annesi herkesi şaşırttı! Yorum yapanların dikkat çektiği ayrıntı aynı35

Düğünün önüne geçen görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yaptı
Altında hesaplar altüst oldu! Dev banka bir ayda ikinci kez düğmeye bastı

Dev bankanın hamlesi yüzleri güldürmedi! Bir ayda ikinci kez değişti
Eurovision Asya'nın ilk kazananı Filipinler oldu: 19 yaşındaki Carmelle birinci

11 ülke yarıştı, 19 yaşındaki genç kız tarihe geçti!