Edirne ve Kırklareli'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla yurda giren 21 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerin ardından ilgili kurumlara teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerinde 12 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 9 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel