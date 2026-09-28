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Edirne ve Kırklareli'de 14 düzensiz göçmen yakalandı, 4'ü Pehlivanköy'e teslim edildi

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Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçleri 14 düzensiz göçmen yakaladı. Edirne'de yakalanan 10 yabancı uyruklu İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'nde yakalanan 4 düzensiz göçmen ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 10 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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