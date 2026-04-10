Edirne ve İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 tutuklama

EDİRNE ve İstanbul'da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis şüphelilerine yönelik çalışma yaptı. Polis, yaklaşık 4 ay süren teknik çalışmalar, telefon incelemeleri ve MASAK analizleri sonucunda, 300 milyon 844 bin 684 lira işlem hacmine sahip yasa dışı bahis ağını deşifre etti. Ekipler, belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. 6 Nisan'da düzenlenen operasyonda Edirne ve İstanbul'da toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

