Edirne Valisi Yunus Sezer, tarihi konakları inceledi

Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmalarının sürdüğü tarihi konakları inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer Olimpiyat Konağı, İlhan Koman Konağı ve Kaleiçi'nde Cumhuriyet Caddesi üzerinde ve Sabuni Mahallesi'nde bulunan konaklarda incelemelerde bulundu.

Şehrin hafızası ve kültür hazinesi konakları aslına uygun ihya ederek turizmine kazandırmaya devam edeceklerini aktaran Sezer, Kaleiçi'nin geçmişten geleceğe uzanan değerleri ile tekrar canlandığını kaydetti.