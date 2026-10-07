Edirne Valisi Yunus Sezer, Süloğlu'ndaki 42 dönümlük sahipsiz hayvan alanını gezdi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Süloğlu'ndaki 42 dönümlük sahipsiz hayvan alanını gezdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Valisi Yunus Sezer, Süloğlu ilçesindeki 42 dönümlük Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı'nda inceleme yaptı. Sezer, sahipsiz hayvanların daha güvenli ve doğal koşullarda yaşaması için yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Süloğlu ilçesinde oluşturulan Edirne Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı'nda incelemede bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, sahipsiz hayvanların daha güvenli, sağlıklı ve doğal koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla hayata geçirilen 42 dönümlük alanı gezdi.
Sezer, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA