Edirne Valisi Yunus Sezer, şehit aileleri, gaziler ve Mehmetçik ile iftarda bir araya geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, şehit aileleri, gaziler ve Mehmetçik ile iftarda buluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer ve eşi Canan Sezer, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla 54. Mekanize Tugay Komutanlığı Korgeneral Celalettin Alkoç Kışlası'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

Programda şehit aileleri, gaziler ve Mehmetçikle buluşan Sezer, vatanı için gözünü kırpmadan hayatlarını feda eden şehitlere ve ebediyete irtihal etmiş gazilere Allah'tan rahmet diledi.

Sezer, 18 Mart'ın dünya tarihine atılan büyük imzalardan biri olduğunu belirterek, şehitlerin emaneti olan ailelerinin her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.