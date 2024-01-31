Edirne Valisi Yunus Sezer, 'Sadık Ahmet' filminin galasına katıldı
Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, Edirne'de çekimleri yapılan 'Sadık Ahmet' filminin İstanbul'da gerçekleştirilen galasına katıldı. Film, Batı Trakya Türklerinin hakları için mücadele eden Sadık Ahmet'in hayatını konu alıyor ve 2 Şubat'ta izleyicilerle buluşacak.
Edirne Valisi Yunus Sezer, "Sadık Ahmet" filminin galasına katıldı.
Vali Sezer ve eşi Canan Sezer, çekimlerinin bir bölümü Edirne'de yapılan "Sadık Ahmet" filminin İstanbul'da yapılan galasında yer aldı.
Ömrünü Batı Trakya Türklerinin hakları için mücadeleye adayan Gümülcine doğumlu tıp doktoru ve siyasetçi Sadık Ahmet'in hayatının ele alındığı, TRT ortak yapımı film 2 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.