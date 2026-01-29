Edirne Valisi Sezer, Mehmetçik Vakfı temsilcisini kabul etti
Edirne Valisi Yunus Sezer, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi Emekli Albay Mustafa Kemal Aksoy'u kabul ederek vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aksoy ziyarette vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Aksoy'a çalışmalarında başarı diledi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel